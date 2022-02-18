Опубликован состав сборной России на мужской лыжный марафон на 50 км на ОИ-2022

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Стало известно, кто из российских лыжников выступит в мужском марафоне на 50 км на Олимпиаде в Пекине.

Список участников опубликован на сайте Игр.

Из россиян на старт выйдут Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Денис Спицов.

Напомним, что Большунов на этих Играх уже стал чемпионом в скиатлоне на 30 км и в эстафете, а также завоевал серебро в разделке на 15 км и бронзу в командном спринте. Кроме того, золото и серебро Пекина уже завоёвывал Спицов — в эстафете и скиатлоне.

Гонка состоится 19 февраля и начнётся в 09:00 мск.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин отметил успехи отечественных лыжников на ОИ в Пекине.