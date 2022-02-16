Матыцин отметил успехи российских лыжников на ОИ в Пекине

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Министр спорта России Олег Матыцин поздравил российских лыжников Александра Большунова, Александра Терентьева, Наталью Непряеву и Юлию Ступак с завоеванием бронзовых наград в мужском и женском командных спринтах на Олимпийских играх в Пекине.

«Поздравляю российских лыжниц и лыжников с бронзовыми наградами! Мы рады вновь видеть наших прекрасных спортсменок на пьедестале почёта в командном спринте. Приятно, что Александр Большунов и Александр Терентьев также поддержали эту прекрасную традицию и не остались без наград. На Олимпиаде в Пекине мужская сборная по лыжным гонкам завоевала награды во всех завершившихся гонках — это выдающийся результат. А наши лыжницы впервые за 12 лет завоевали олимпийскую медаль в командном спринте. Я поздравляю Федерацию лыжных гонок России и её президента, главного тренера сборной России Елену Вяльбе, личных тренеров спортсменов, а также тренерский штаб национальной команды», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

На Играх в Пекине российские лыжники завоевали рекордное количество медалей в истории — три золотые, три серебряные и три бронзовые.

Ранее сообщалось, что Россия сохранила девятое место в медальном зачёте после 12-го дня Олимпиады в Пекине.