Россия сохранила девятое место в медальном зачёте после 12-го дня Олимпиады в Пекине

|

В среду, 16 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине сборная России завоевала одну серебряную и три бронзовые медали.

Серебро в копилку сборной России принесли отечественные биатлонистки, которые показали второй результат в эстафете 4×6 км. Призёрами Олимпиады стали Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Две бронзовые награды принесли отечественные лыжники. В мужском командном спринте третьими к финишу пришли Александр Большунов и Александр Терентьев, а у женщин в аналогичной дисциплине на пьедестал почёта взошли Наталья Непряева и Юлия Ступак.

Ещё одну бронзу завоевал фристайлист Илья Буров, ставший третьим в дисциплине «акробатика».

По итогам 12 дней Олимпиады сборная России занимает девятое место в медальном зачёте (четыре золотые, восемь серебряных и 12 бронзовых наград). Лидирует команда Норвегии (13 — 7 — 8), второе место — у Германии (10 — 6 — 4), третье — у сборной США (8 — 7 — 4).

Ранее был опубликован список медалистов 12-го дня Олимпиады в Пекине.