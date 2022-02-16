Список медалистов 12-го дня Олимпиады в Пекине

Фристайл, слоупстайл, мужчины
1. Александер Холл (США) — 90,01.
2. Николас Гэппер (США) — 86,48.
3. Йеспер Тьедер (Швеция) — 85,35.
Горнолыжный спорт, слалом, мужчины
1. Клеман Ноэль (Франция) — 1:44,09.
2. Йоханнес Штрольц (Австрия) — +0,61.
3. Себастьян Фосс-Солевог (Норвегия) — +0,70.
Биатлон, эстафета, женщины
1. Швеция — 1:11:03,9 (0 + 6) (Линн Перссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг).
2. Россия — +12,0 (1 + 7) (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина).
3. Германия — +37,4 (0 + 6) (Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Денизе Херрман).
Лыжные гонки, командный спринт, классический стиль, женщины
1. Германия (Катарина Хенниг, Виктория Карль) — 22:09,85.
2. Швеция (Майя Дальквист, Йонна Сундлинг) — +0,17.
3. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева) — +0,71.
Лыжные гонки, командный спринт, классический стиль, мужчины
1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 19:22,99.
2. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) — +2,46.
3. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) — +4,29.
Фристайл, акробатика, мужчины
1. Гуанпу Ци (Китай) — 129,00.
2. Александр Абраменко (Украина) — 116,50.
3. Илья Буров (Россия) — 114,93.
Шорт-трек, эстафета, 5000 м, мужчины
1. Канада — 6:41,257.
2. Южная Корея — 6:41,679.
3. Италия — 6:43,431.
Шорт-трек, 1500 м, женщины
1. Чхой Мин Чон (Южная Корея) — 2:17,789.
2. Арианна Фонтана (Италия) — 2:17,862.
3. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 2:17,865.
Ранее корейская шорт-трекистка Чхве Мин Чон выиграла золото на дистанции 1500 м на ОИ-2022.