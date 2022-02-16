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Список медалистов 12-го дня Олимпиады в Пекине

16.02.2022, 17:03 |

По итогам 12-го дня XXIV зимних Олимпийских игр в Токио были разыграны восемь комплектов наград.

Список медалистов 12-го дня Олимпиады в Пекине
  • ©Cameron Spencer/Getty Images

Фристайл, слоупстайл, мужчины

1. Александер Холл (США) — 90,01.

2. Николас Гэппер (США) — 86,48.

3. Йеспер Тьедер (Швеция) — 85,35.

Горнолыжный спорт, слалом, мужчины

1. Клеман Ноэль (Франция) — 1:44,09.

2. Йоханнес Штрольц (Австрия) — +0,61.

3. Себастьян Фосс-Солевог (Норвегия) — +0,70.

Биатлон, эстафета, женщины

1. Швеция — 1:11:03,9 (0 + 6) (Линн Перссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг).

2. Россия — +12,0 (1 + 7) (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина).

3. Германия — +37,4 (0 + 6) (Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Денизе Херрман).

Лыжные гонки, командный спринт, классический стиль, женщины

1. Германия (Катарина Хенниг, Виктория Карль) — 22:09,85.

2. Швеция (Майя Дальквист, Йонна Сундлинг) — +0,17.

3. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева) — +0,71.

Лыжные гонки, командный спринт, классический стиль, мужчины

1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 19:22,99.

2. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки) — +2,46.

3. Россия (Александр Большунов, Александр Терентьев) — +4,29.

Фристайл, акробатика, мужчины

1. Гуанпу Ци (Китай) — 129,00.

2. Александр Абраменко (Украина) — 116,50.

3. Илья Буров (Россия) — 114,93.

Шорт-трек, эстафета, 5000 м, мужчины

1. Канада — 6:41,257.

2. Южная Корея — 6:41,679.

3. Италия — 6:43,431.

Шорт-трек, 1500 м, женщины

1. Чхой Мин Чон (Южная Корея) — 2:17,789.

2. Арианна Фонтана (Италия) — 2:17,862.

3. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) — 2:17,865.

Ранее корейская шорт-трекистка Чхве Мин Чон выиграла золото на дистанции 1500 м на ОИ-2022.

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