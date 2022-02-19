Ни гонки без медали: Большунов триумфально завершил Олимпиаду победой в сокращённом марафоне

| Владимир Зайвый

Александр Большунов одержал третью победу на зимних Олимпийских играх в Пекине. Он выиграл марафонский забег коньковым стилем, который из-за плохих погодных условий был сокращён до 28,4 км. Всего Большунов завоевал на этих соревнованиях пять медалей, чего до этого не удавалось никому из лыжников-мужчин. Серебряным призёром стал Иван Якимушкин. Их главный соперник — Йоханнес Клебо — сошёл с дистанции на третьем круге.

Предпоследний день зимних Олимпийских игр в Пекине огорчил спортсменов капризами погоды. Сильнейший пронизывающий ветер заставил горнолыжников перенести свои командные старты на следующий день, а заодно поставил под вопрос проведение мужского марафона на 50 км коньковым стилем. Судьям пришлось экстренно решать, проводить забег в таких невыносимых условиях или всё-таки пожалеть его участников.

В итоге незадолго до первоначального старта было решено подвинуть марафон на один час, а заодно лишить гонку престижного статуса — её дистанцию сократили до 28,4 км, фактически уравняв со скиатлоном. Впервые за почти столетнюю историю проведения зимних Олимпиад лыжники остались без забега на 50 км.

Также по теме Король лыж: Большунов одержал победу в гонке на 30 км на Олимпиаде в Пекине Александр Большунов стал трёхкратным олимпийским чемпионом на Играх в Пекине. Он одержал победу в сокращённом марафоне на 30 км...

Это решение, хотя и вызванное заботой о здоровье спортсменов, было встречено в штыки сборной России. Старший тренер Юрий Бородавко сразу же его раскритиковал, отметив, что сокращение дистанции будет на руку главным соперникам из Норвегии.

«Отрицательно отношусь к решению организаторов. Потому что сама дистанция на 50 км предполагает работу на выносливость, на терпение. Для всех погода одинаковая, суперэкстремального ничего нет. Поэтому все должны быть в равных условиях. На мой взгляд, это абсолютно неправильный подход. Меняются не фавориты гонки, а возможности людей. Увеличиваются шансы для тех спортсменов, которые не дистанционщики. То есть в пользу Йоханнеса Клебо», — заявил он РИА Новости.

Позднее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе даже заявляла, что норвежцы отказывались выходить на старт, если бы организаторы настояли на преодолении именно 50 км. Больше других, как оказалось, на сокращении настаивал именно Клебо, хотя он в прошлом году чуть было не выиграл марафон на чемпионате мира, но был дисквалифицирован за помеху Александру Большунову.

Сокращение дистанции поставило под сомнение звание короля лыж по итогам Олимпиады — этот титул неофициально присваивается лучшему гонщику на дистанциях 30 и 50 км. На него перед гонкой претендовал победитель скиатлона Большунов. Теперь в случае победы в укороченном марафоне он лишался возможности повторить подвиг Николая Зимятова 1980 года, хотя вины самого спортсмена в этом не было никакой.

Вместе с Большуновым на старт вышли напарник по победной эстафете Денис Спицов, а также получившие последний шанс увезти из Пекина первую олимпийскую награду Иван Якимушкин и Артём Мальцев. В сборной Норвегии к Клебо присоединились Шюр Рёте и Ханс Холунд, а также Симен Крюгер, пропустивший всю Олимпиаду из-за коронавируса и присоединившийся к команде в последний момент.

Первые полчаса гонка проходила спокойно, без каких-либо серьёзных попыток кого-либо уйти в отрыв. Одну из них предпринимал Холунд, но российские лыжники быстро пресекли её и вернули в общую группу. Первый серьёзный отсев произошёл в подъёме после 12-го километра, после которого впереди остались полтора десятка лыжников.

Сред них не оказалось Клебо. Крюгер и Холунд возвращались за ним и ещё пытались вернуться в борьбу, но тщетно. Вскоре он отстал на целую минуту и решил сойти с дистанции. В Пекине он собрал такой же урожай наград, что и Большунов, так что этот марафон должен был окончательно решить спор, кто же из них главный триумфатор Олимпиады.

Своим сходом Клебо не только лишил себя шанса выиграть пятую медаль, но и снял все разговоры о том, что марафон может считаться ненастоящим и слишком лёгким, если его сократить. Правда, уже после гонки выяснилось, что отказ от борьбы был связан с плохим самочувствием норвежца — он заразился ротавирусной инфекцией и не спал всю ночь.

После смены лыж лидирующая группа продолжала сокращаться и в один момент стала состоять всего из восьми спортсменов. Половина из них при этом носила красные комбинезоны российской сборной. У норвежцев дела шли похуже. Да, Рёте всё время старался держаться рядом, Крюгер держал группу лидеров зоне видимости, несмотря на просвет, а вот Холунд скорее боролся с собой, нежели с кем-то ещё. Ему ещё не повезло сломать палку, после чего он бросил попытку включиться в борьбу и выиграть медаль после двух четвёртых мест в скиатлоне и разделке.

Рёте и Крюгеру могла помочь сокращённая дистанция — они всё ещё шли бок о бок с россиянами, когда до финиша оставались считанные километры. Но уйти в отрыв, когда оба ещё были полны сил, так и не смогли. Большунов контролировал ход гонки, в чём ему также помогали Якимушкин и Мальцев. Спицов же начал выказывать признаки усталости и стал первым российским лыжником, кто откололся от команды. Вместе с ним отстали француз Клеман Париссе и американец Скотт Паттерсон, долгое время державшиеся в числе лидеров.

До финиша оставалось около двух километров, когда Большунов вышел вперёд перед спуском и намекнул, что больше не собирается экономить силы. Норвежцы расположились за ним, а Мальцев и Якимушкин шли следом. Когда Александр ускорился всерьёз, то уже только Крюгер поддержал его. Из оставшихся троих лыжников броситься за ними, пусть и с небольшим опозданием, сумел только Якимушкин.

Большунов не оставлял никаких шансов Крюгеру на успех, поддерживая высочайшую дистанционную скорость. Норвежец понял, что совершил ошибку, слишком поздно. Перед выкатом на стадион измотанного погоней соперника настиг и обошёл Якимушкин. Продержаться на финишной прямой и оформить дубль Ивану не составило труда. Сборная России, как и в скиатлоне, завоевала золото и серебро. В норвежской команде лучшим же стал лыжник, только недавно вышедший с карантина. Мальцев финишировал четвёртым, а Спицов замкнул первую шестёрку.

Этой золотой медалью Большунов несколько раз вписал себя в историю. Он стал королём лыж на Олимпийских играх, пускай и с небольшой оговоркой. Ему покорилась пятая медаль в Пекине, чего не добивался ещё ни один лыжник-мужчина. Среди всех представителей зимних видов спорта Большунов стал 14-м, кто собрал урожай из пяти наград. Наконец, он повторил великое достижение Любови Егоровой — они вдвоём выиграли медали во всех первых девяти олимпийских гонках, в которых выходили на старт.