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Тренер сборной России: Большунов сильно переживал, что сократили дистанцию

19.02.2022, 12:38 |

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на победу Александра Большунова в масс-старте на 30 км на Олимпиаде в Пекине.

Тренер сборной России: Большунов сильно переживал, что сократили дистанцию
  • ©Clive Rose/Getty Images

«Он сильно переживал, что сегодня сократили дистанцию, поскольку понимал, что это не в его пользу. Но этот исход гонки нас тоже порадовал. Пусть и не с большим преимуществом, но он всё равно выиграл, не оставив никому шанса», — цитирует Бородавко  «Чемпионат».

Большунов победил в масс-старте на 30 км на Играх в Пекине. Он первым в истории завоевал пять медалей в лыжных гонках на одной Олимпиаде. Иван Якимушкин стал серебряным призёром. 

Напомним, что организаторы Олимпиады в Пекине приняли решение сократить дистанцию мужского лыжного марафона с 50 до 30 км из-за сильного ветра.

Ранее российский лыжник Александр Большунов посвятил победу в марафоне на Олимпиаде-2022 своей жене.

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