Почётный президент ОКР Жуков: Большунов стал бы чемпионом, даже если бы бежали 50 км

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Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отреагировал на победу российского лыжника Александра Большунова в сокращённом марафоне на Олимпиаде в Пекине.

«Молодцы, ребята, герои Олимпиады! Большунов — король лыж! И Якимушкин красавец! Жаль, что Мальцев немного не дотянулся до медали, могли бы красиво завершить мужскую часть соревнований. Уверен, даже если бы и 50 километров бежали, Большунов стал бы чемпионом», — приводит слова Жукова «Матч ТВ».

Он также выразил мнение, что лидер норвежской сборной Йоханнес Клебо сошёл с дистанции, так как не выдерживает длинные гонки и понимал, что не может осилить такие нагрузки и трассу.

«Теперь поддержим наших девочек. Лыжная команда на этой Олимпиаде выступает просто блестяще», — добавил Жуков.

Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км с результатом 1 час 11 минут 32,7 секунды. Для него это уже третья победа в Пекине. Он также завоевал золото в скиатлоне и эстафете. Помимо этого, 25-летний спортсмен стал серебряным призёром в «разделке» и бронзовым — в командном спринте. Таким образом, он стал первым лыжником в истории, завоевавшим пять наград на одной Олимпиаде.

Иван Якимушкин занял в масс-старте второе место с отставанием от Большунова на 5,5 секунды.

Ранее сообщалось, что Большунов получит более 16 млн рублей за выступление на Играх-2022.