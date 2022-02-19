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Большунов получит более 16 млн рублей за выступление на Играх-2022

19.02.2022, 16:02 |

Стала известна сумма вознаграждения, которую получит российский лыжник Александр Большунов от правительства России за своё выступление на Олимпиаде в Пекине.

Большунов получит более 16 млн рублей за выступление на Играх-2022
  • ©Matthias Hangst/Getty Images

По итогам соревнований 25-летний спортсмен получит от правительства более 16 млн рублей. Кроме того, он может получить вознаграждение от региона и спортивного клуба, за которые выступает.

В Пекине Александр завоевал бронзу в командном спринте, серебро в «разделке» и три золотые медали — в скиатлоне, в эстафете и сокращённом марафоне.

Перед стартом Игр премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что за золотую медаль российские спортсмены получат 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн рублей, а за бронзовую — 1,7 млн рублей.

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) подтвердили, что Большунов будет знаменосцем на церемонии закрытия Олимпиады.

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