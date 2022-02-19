Петухов: Большунов творит не просто российскую, а мировую историю

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Бронзовый призёр Олимпийских игр Алексей Петухов отреагировал на победу Александра Большунова в масс-старте на 30 км по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине.

«Большунов находится в очень хорошей физической форме, и сегодня он показал свой класс. Любые отрывы, которые он предпринимает, соперникам очень тяжело подхватывать. Он играет с ними. Выходя на финиш, он предпринял рывок, и никто не смог за ним удержаться. А это была всего лишь «тридцатка», а не «полтинник». Все спрашивают — можно ли считать Сашу королём, и мой ответ — однозначно, да. Не по его прихоти сократили дистанцию. А гонка прошла динамично, эмоционально, на загляденье. Саша творит не просто российскую историю, а мировую. Он герой, и те золотые сапоги, которые он надел на цветочную церемонию, это просто что-то! Саша понимает, что для него Олимпиада закончена и он может себе это позволить!» — заявил Петухов в интервью RT.

Ранее Петухов подвёл итоги мужского масс-старта на Олимпиаде в Пекине.