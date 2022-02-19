Поздняков: Большунов — король лыж, а Вяльбе — королева

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на победу лыжника Александра Большунова в масс-старте на 30 км на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодня мы все стали свидетелями, что Александр Большунов — король лыж, а Елена Вяльбе — королева!» — цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.

Большунов победил в масс-старте на 30 км на Играх в Пекине. Он первым в истории завоевал пять медалей в лыжных гонках на одной Олимпиаде. Иван Якимушкин стал серебряным призёром.

Напомним, что организаторы Олимпиады в Пекине приняли решение сократить дистанцию мужского лыжного марафона с 50 до 30 км из-за сильного ветра.

Ранее Большунов вышел на цветочную церемонию награждения в золотых ботинках.