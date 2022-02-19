Глава ФЛГР Вяльбе: пусть норвежские лыжники тренируются

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу Александра Большунова в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

«Большунов стал третьим королём лыж. Двое были в Советском Союзе. А Саша — первый в нашей новой России. Мы безумно счастливы. Норвежцы? Пусть тренируются... Мы же не обиженные теперь», — цитирует Вяльбе «Спорт-Экспресс».

Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км с результатом 1 час 11 минут 32,7 секунды. Для него это уже третья победа в Пекине. Он также завоевал золото в скиатлоне и эстафете. Помимо этого, 25-летний спортсмен стал серебряным призёром в «разделке» и бронзовым — в командном спринте. Таким образом, он стал первым лыжником в истории, завоевавшим пять наград на одной Олимпиаде.

Ранее почётный президент ОКР Александр Жуков заявил, что Большунов стал бы чемпионом, даже если бы бежали 50 км.