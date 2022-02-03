«Их политически накачают»: чего ждут от полуфинала ЧЕ по мини-футболу Россия — Украина
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Матч между сборными России и Украины обещает стать одним из самых обсуждаемых на чемпионате Европы по мини-футболу в Нидерландах. Противостояние географических соседей всегда носило принципиальный характер, а в условиях напряжённых отношений между странами ажиотаж лишь возрос. Это произошло прежде всего из-за искусственных ограничений, которые сделали встречи между командами крайне редким и оттого более крупным событием.
«Особенность матча заключается в том, что мы очень давно не играли со сборной Украины... Сложность будет заключаться в этом и для них, и для нас. По политическим причинам нас разводят всегда в разные корзины, организаторы делают так, чтобы мы встретились как можно позднее. Но здесь турнирная сетка показала, что позже нельзя», — сказал ТАСС глава Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.
Начиная с 2014 года УЕФА решил разводить как сборные, так и клубы из России и с Украины по разным частям сеток турниров, чтобы предельно сократить число очных матчей между ними. И долгое время это давало свои плоды. Например, с того момента пути национальных команд по мини-футболу ни разу не пересекались на чемпионатах Европы и мира. На групповой стадии их встречи были невозможны из-за регламента, а в плей-офф — срывались из-за обидных осечек одного из коллективов.
В 2014 году команды успешно преодолели групповую стадию, но оказались в разных частях сетки. Принципиальное противостояние было возможно лишь в финале, но до него дошли не все. Украина прекратила борьбу в первом раунде плей-офф и могла лишь наблюдать со стороны, как Россия завоёвывает серебро в четвёртый раз в истории.
Два года спустя шансы наконец увидеть дуэль между футболистами соседских стран оказались ещё выше. Ведь для этого им было необходимо преодолеть лишь один раунд плей-офф. Россия разгромила Азербайджан (6:2) и выполнила свою задачу, а Украина снова подкачала. На этот раз она не смогла справиться с Сербией, забившей победный мяч за секунду до окончания основного времени.
За всю историю россияне четырежды играли с украинцами на крупных международных соревнованиях. Дважды это произошло в 1996 году, когда они встретились сначала на групповом этапе чемпионата Европы, а потом — в матче за бронзу первенства планеты. В обоих случаях отечественная команда взяла верх со счётом 3:2. Через девять лет жёлто-синие взяли реванш на турнире континента (2:1), но уже два года спустя потерпели сокрушительное поражение — 1:4. В результате они не набрали ни одного очка и заняли последнее место в квартете, а соседи два года подряд уезжали домой с медалями. Если в 2005-м им досталось серебро, то в 2007-м — бронза.
В свете сложной политической ситуации многие предполагали вероятность срыва полуфинала чемпионата Европы. Например, подобного развития событий не исключал экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко.
«Я сомневаюсь, что эта игра вообще может пройти, потому что были прецеденты в пляжном футболе… Но здесь большой турнир, полуфинал. Скорее всего, встреча состоится», — заявил хавбек Metaratings.
Судя по всему, Калиниченко имел в виду отказ национальной команды Украины от поездки на чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года в Москве. Подопечные Николая Костенко заняли второе место в отборочной группе и квалифицировались на турнир, однако более чем за месяц до старта известили ФИФА о нежелании выступать на турнире. Вице-президент Ассоциации пляжного футбола страны Владислав Ващук остался недоволен решением властей, но впоследствии поддержал его.
В УЕФА отметили, что на поздних стадиях соревнований встреч между оппонентами избежать невозможно, но при этом пообещали провести матч в положенный срок и приложить все силы для обеспечения безопасности.
«Решение Чрезвычайной комиссии УЕФА от 2014 года, которое гарантирует, что сборные Украины и России не сыграют друг с другом, по понятным причинам не может распространяться на всю серию плей-офф таких турниров, как чемпионат Европы по футзалу. Таким образом, матч пройдёт по расписанию. УЕФА ожидает от обеих команд честной игры как на поле, так и за его пределами. Нидерландский оргкомитет при поддержке союза делает всё возможное, чтобы обеспечить безопасность мероприятия, и в связи с этим работает над реализацией конкретных планов», — ответили «РБ Спорт» в организации.
Известный тренер Анатолий Бышовец согласился, что матч между Россией и Украиной будет носить не чисто спортивный характер. По его мнению, политики будут нагнетать атмосферу вокруг него, но на отечественных игроков это не повлияет.
«Сегодняшние матчи между Россией и Украиной носят характер нерядовой. Отношение к ним не чисто спортивное. Ажиотаж будет подогреваться политиками. Я не могу не волноваться из-за того, что сейчас происходит. Приходится только сожалеть. Уверен, никаких провокаций со стороны наших игроков не будет», — сказал Бышовец «Чемпионату».
Согласился с ним и бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. По его словам, российские спортсмены будут биться за право выступить в финале, в то время как для украинцев эта игра станет «матчем жизни».
«Их политически накачают. После этого матча у половины страны может быть шанс поскакать на Майдане. Допускаю, что если наши будут выигрывать в концовке, то со стороны украинцев могут начаться провокации и грубая игра. Но наши должны победить, по мастерству мы выше соперника. В таких встречах присутствует огромный эмоциональный накал. Будет тяжело, потому что украинцы будут рвать жилы даже больше, чем в финале, если туда попадут», — сказал Червиченко.
Не исключила проявлений неспортивного поведения со стороны противников и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Депутат Государственной думы надеется, что на площадке обойдётся без «оскорблений и провокаций», но не исключила, что некоторые футболисты могут отказаться пожать руки визави.
«Мы знаем, что у украинцев есть инструкция не фотографироваться с российским флагом и спортсменами. Сборной Украины потом домой возвращаться, поэтому какого-то братания ждать не стоит. Может быть, даже обеим сборным стоит заключить «пакт о неоскорблении» друг друга», — предложила Журова.
В свою очередь, почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что отечественному коллективу необходимо не думать об оппоненте и политике, а сосредоточиться на решении игровых проблем. По его мнению, во встрече с Грузией подопечные Сергея Скоровича действовали не так «нагло, как могут», следствием чего стала не самая уверенная победа со счётом 3:1. И если в полуфинале они будут бояться противника и откажутся от игры первым номером, то рискуют сами создать себе сложности.
В то же время в спортивном сообществе выразили надежду, что соперничество России и Украины в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу станет первым шагом на пути к нормализации отношений между государствами. В частности, об этом заявил член комитета по этике РФС Андрей Созин.
«Спорт… ведь для этого и существует. Может, хотя бы он каким-то образом сблизит нас. Я выступаю за то, чтобы мы жили дружно с нашими соседями», — признался Созин.
В схожем ключе высказался и Валерий Газзаев. Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА уверен, что спорт должен оказывать положительное влияние на взаимоотношения между государствами.
«Спорт — это инструмент сближения. Да, сегодня с Украиной непростые отношения, но впереди полуфинальный матч, и каждый болельщик будет болеть за свою страну. Не нужно рассматривать спорт через политику», — сказал Газзаев Legalbet.
Примечательно, что в сборной России стараются не думать о политической составляющей грядущей встречи. Нападающий Иван Чишкала предпочитает не акцентировать внимание на этом аспекте.
«Мы подходим к этой игре как к полуфиналу, неважно, была бы это сборная Украины или команда Сербии, то есть любой соперник, нам без разницы. У нас есть цель — золотые медали и кубок над головой, мы всё делаем ради этого. Поэтому я думаю, что политику нужно оставить в стороне. Мы будем играть за свою страну, друг за друга, абсолютно не важен соперник. Я бы предпочёл не приплетать сюда политику», — приводит его слова ТАСС.
По словам российского форварда, у него нет дружеских отношений с представителями украинской команды, но и вражды между коллективами не существует.
«Мы общаемся, видимся в гостинице, абсолютно в человеческом режиме здороваемся друг с другом. То есть нет никаких недопониманий — думаю, что это самое важное», — добавил Чишкала.
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