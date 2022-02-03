«Их политически накачают»: чего ждут от полуфинала ЧЕ по мини-футболу Россия — Украина

Сборные России и Украины встретятся в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Для команды Украины противостояние со сборной России будет иметь большое значение, предположил бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова не исключила проявлений неспортивного поведения со стороны противников, а известный в прошлом полузащитник Максим Калиниченко напомнил о «прецедентах в пляжном футболе».

Матч между сборными России и Украины обещает стать одним из самых обсуждаемых на чемпионате Европы по мини-футболу в Нидерландах. Противостояние географических соседей всегда носило принципиальный характер, а в условиях напряжённых отношений между странами ажиотаж лишь возрос. Это произошло прежде всего из-за искусственных ограничений, которые сделали встречи между командами крайне редким и оттого более крупным событием.

«Особенность матча заключается в том, что мы очень давно не играли со сборной Украины... Сложность будет заключаться в этом и для них, и для нас. По политическим причинам нас разводят всегда в разные корзины, организаторы делают так, чтобы мы встретились как можно позднее. Но здесь турнирная сетка показала, что позже нельзя», — сказал ТАСС глава Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

Также по теме Навстречу Украине: сборная России победила Грузию и вышла в полуфинал ЧЕ по мини-футболу Сборная России по мини-футболу в пятый раз подряд вышла в полуфинал чемпионата Европы. В первом матче плей-офф подопечные Сергея...

Начиная с 2014 года УЕФА решил разводить как сборные, так и клубы из России и с Украины по разным частям сеток турниров, чтобы предельно сократить число очных матчей между ними. И долгое время это давало свои плоды. Например, с того момента пути национальных команд по мини-футболу ни разу не пересекались на чемпионатах Европы и мира. На групповой стадии их встречи были невозможны из-за регламента, а в плей-офф — срывались из-за обидных осечек одного из коллективов.

В 2014 году команды успешно преодолели групповую стадию, но оказались в разных частях сетки. Принципиальное противостояние было возможно лишь в финале, но до него дошли не все. Украина прекратила борьбу в первом раунде плей-офф и могла лишь наблюдать со стороны, как Россия завоёвывает серебро в четвёртый раз в истории.

Два года спустя шансы наконец увидеть дуэль между футболистами соседских стран оказались ещё выше. Ведь для этого им было необходимо преодолеть лишь один раунд плей-офф. Россия разгромила Азербайджан (6:2) и выполнила свою задачу, а Украина снова подкачала. На этот раз она не смогла справиться с Сербией, забившей победный мяч за секунду до окончания основного времени.

За всю историю россияне четырежды играли с украинцами на крупных международных соревнованиях. Дважды это произошло в 1996 году, когда они встретились сначала на групповом этапе чемпионата Европы, а потом — в матче за бронзу первенства планеты. В обоих случаях отечественная команда взяла верх со счётом 3:2. Через девять лет жёлто-синие взяли реванш на турнире континента (2:1), но уже два года спустя потерпели сокрушительное поражение — 1:4. В результате они не набрали ни одного очка и заняли последнее место в квартете, а соседи два года подряд уезжали домой с медалями. Если в 2005-м им досталось серебро, то в 2007-м — бронза.

В свете сложной политической ситуации многие предполагали вероятность срыва полуфинала чемпионата Европы. Например, подобного развития событий не исключал экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко.

«Я сомневаюсь, что эта игра вообще может пройти, потому что были прецеденты в пляжном футболе… Но здесь большой турнир, полуфинал. Скорее всего, встреча состоится», — заявил хавбек Metaratings.

Судя по всему, Калиниченко имел в виду отказ национальной команды Украины от поездки на чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года в Москве. Подопечные Николая Костенко заняли второе место в отборочной группе и квалифицировались на турнир, однако более чем за месяц до старта известили ФИФА о нежелании выступать на турнире. Вице-президент Ассоциации пляжного футбола страны Владислав Ващук остался недоволен решением властей, но впоследствии поддержал его.

В УЕФА отметили, что на поздних стадиях соревнований встреч между оппонентами избежать невозможно, но при этом пообещали провести матч в положенный срок и приложить все силы для обеспечения безопасности.

«Решение Чрезвычайной комиссии УЕФА от 2014 года, которое гарантирует, что сборные Украины и России не сыграют друг с другом, по понятным причинам не может распространяться на всю серию плей-офф таких турниров, как чемпионат Европы по футзалу. Таким образом, матч пройдёт по расписанию. УЕФА ожидает от обеих команд честной игры как на поле, так и за его пределами. Нидерландский оргкомитет при поддержке союза делает всё возможное, чтобы обеспечить безопасность мероприятия, и в связи с этим работает над реализацией конкретных планов», — ответили «РБ Спорт» в организации.

Известный тренер Анатолий Бышовец согласился, что матч между Россией и Украиной будет носить не чисто спортивный характер. По его мнению, политики будут нагнетать атмосферу вокруг него, но на отечественных игроков это не повлияет.

«Сегодняшние матчи между Россией и Украиной носят характер нерядовой. Отношение к ним не чисто спортивное. Ажиотаж будет подогреваться политиками. Я не могу не волноваться из-за того, что сейчас происходит. Приходится только сожалеть. Уверен, никаких провокаций со стороны наших игроков не будет», — сказал Бышовец «Чемпионату».

Согласился с ним и бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. По его словам, российские спортсмены будут биться за право выступить в финале, в то время как для украинцев эта игра станет «матчем жизни».

«Их политически накачают. После этого матча у половины страны может быть шанс поскакать на Майдане. Допускаю, что если наши будут выигрывать в концовке, то со стороны украинцев могут начаться провокации и грубая игра. Но наши должны победить, по мастерству мы выше соперника. В таких встречах присутствует огромный эмоциональный накал. Будет тяжело, потому что украинцы будут рвать жилы даже больше, чем в финале, если туда попадут», — сказал Червиченко.

Не исключила проявлений неспортивного поведения со стороны противников и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Депутат Государственной думы надеется, что на площадке обойдётся без «оскорблений и провокаций», но не исключила, что некоторые футболисты могут отказаться пожать руки визави.

«Мы знаем, что у украинцев есть инструкция не фотографироваться с российским флагом и спортсменами. Сборной Украины потом домой возвращаться, поэтому какого-то братания ждать не стоит. Может быть, даже обеим сборным стоит заключить «пакт о неоскорблении» друг друга», — предложила Журова.

В свою очередь, почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что отечественному коллективу необходимо не думать об оппоненте и политике, а сосредоточиться на решении игровых проблем. По его мнению, во встрече с Грузией подопечные Сергея Скоровича действовали не так «нагло, как могут», следствием чего стала не самая уверенная победа со счётом 3:1. И если в полуфинале они будут бояться противника и откажутся от игры первым номером, то рискуют сами создать себе сложности.

В то же время в спортивном сообществе выразили надежду, что соперничество России и Украины в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу станет первым шагом на пути к нормализации отношений между государствами. В частности, об этом заявил член комитета по этике РФС Андрей Созин.

«Спорт… ведь для этого и существует. Может, хотя бы он каким-то образом сблизит нас. Я выступаю за то, чтобы мы жили дружно с нашими соседями», — признался Созин.

В схожем ключе высказался и Валерий Газзаев. Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА уверен, что спорт должен оказывать положительное влияние на взаимоотношения между государствами.

«Спорт — это инструмент сближения. Да, сегодня с Украиной непростые отношения, но впереди полуфинальный матч, и каждый болельщик будет болеть за свою страну. Не нужно рассматривать спорт через политику», — сказал Газзаев Legalbet.

Примечательно, что в сборной России стараются не думать о политической составляющей грядущей встречи. Нападающий Иван Чишкала предпочитает не акцентировать внимание на этом аспекте.

«Мы подходим к этой игре как к полуфиналу, неважно, была бы это сборная Украины или команда Сербии, то есть любой соперник, нам без разницы. У нас есть цель — золотые медали и кубок над головой, мы всё делаем ради этого. Поэтому я думаю, что политику нужно оставить в стороне. Мы будем играть за свою страну, друг за друга, абсолютно не важен соперник. Я бы предпочёл не приплетать сюда политику», — приводит его слова ТАСС.

По словам российского форварда, у него нет дружеских отношений с представителями украинской команды, но и вражды между коллективами не существует.

«Мы общаемся, видимся в гостинице, абсолютно в человеческом режиме здороваемся друг с другом. То есть нет никаких недопониманий — думаю, что это самое важное», — добавил Чишкала.