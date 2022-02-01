Навстречу Украине: сборная России победила Грузию и вышла в полуфинал ЧЕ по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу в пятый раз подряд вышла в полуфинал чемпионата Европы. В первом матче плей-офф подопечные Сергея Скоровича обыграли Грузию со счётом 3:1 благодаря дебютному голу Артёма Ниязова и дублю Ивана Чишкалы. За выход в финал национальная команда поспорит со сборной Украины.

Сборная России по мини-футболу получила довольно оригинальную сетку плей-офф на проходящем в Нидерландах чемпионате Европы. В нижней половине, помимо подопечных Сергея Скоровича, оказались сразу три географических соседа: Украина, Казахстан и Грузия. Любая встреча между этими командами, только одна из которых сыграет в финале, носила бы принципиальный характер.

Российским футболистам для пятого подряд выхода в полуфинал ЧЕ нужно было пройти барьер в лице грузинской сборной. Наряду с Финляндией и Словакией она стала одной из главных сенсаций соревнований — все три коллектива дебютировали в финальной стадии Евро и сразу же пробились в плей-офф.

Грузины, в составе которых есть несколько игроков бразильского происхождения, начали выступление в Нидерландах с двух побед на групповом этапе, чего хватило для выхода в четвертьфинал. Но подопечным Автандила Асатиани пришлось умерить пыл после того, как в последнем туре им повстречалась сборная Испании. Семикратные чемпионы Европы разгромили новичков с сухим счётом 8:0.

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Для россиян грузинская команда не представляла какой-либо загадки. В отборе на Евро-2022 команда Скоровича дважды встречалась с южными соседями, и тогда в обоих матчах грузины не смогли распечатать ворота Дмитрия Путилова. К слову, на этом турнире российский вратарь подтвердил свою надёжность, став лучшим голкипером группового этапа.

Перед плей-офф сборная Грузии понесла весомую потерю. В заявку не вошёл натурализованный бразилец Талес, чьи голы помогали обыграть Азербайджан, а затем Боснию и Герцеговину. Но недостатка в его соотечественниках команда не испытывала — в стартовую четвёрку на матч с Россией вошли Вилиан Лоуренсо, Рониньо, Чагинья и Бруно Бранко. Единственным доморощенным игроком стартового состава стал 42-летний вратарь Звиад Купатадзе. Скорович же с первых минут выпустил только одного бразильца — опытнейшего Робиньо. Компанию на площадке ему составили Путилов, Иван Чишкала, Артём Антошкин и Данил Давыдов.

Первый опасный момент записали на свой счёт дебютанты Евро. Рониньо прорвался вперёд и получил пас из-за спин российских защитников, но до конца эпизод не довёл. Вышедший на замену Сергей Абрамов ответил более впечатляюще — от его ноги мяч попал в штангу. Выручал грузинскую команду и Купатадзе: несколько раз он отражал удары россиян, а также отметился двойным сейвом, когда открыть счёт пытались Робиньо и Давыдов.

Весь первый тайм прошёл в одной и той же манере. Российская сборная имела территориальное преимущество, но упиралась в непробиваемую стену, выстроенную Купатадзе, и впервые на турнире не отличилась в стартовой 20-минутке. Путилову порой приходилось скучать в своих воротах, что тоже таило в себе опасность. Иногда грузинские футболисты очень неожиданно проверяли его реакцию, но голкипер справлялся со всеми вызовами.

После перерыва Антошкин стал целенаправленно играть на Артёма Ниязова, стараясь вывести его на ударную позицию. С первого раза это не получилось, но вскоре связка сработала. Ниязов получил отскок в пяти метрах от ворот и пробил точно под перекладину, оформив свой первый гол на турнире. Спустя 22 минуты после начала матча сборная России наконец-то вышла вперёд.

Правда, совсем ненадолго, всего на 92 секунды. Вскоре грузинские футболисты разыграли аут, и Элисандро Гомес мощно прострелил вдоль российских ворот. Вперёд выскочил Бруно Бранко, и никто ему не помешал восстановить равновесие. Для сборной России этот пропущенный мяч стал третьим на Евро-2022.

Вернуть лидерство в счёте попытался Абрамов. После его удара Купатадзе с трудом перевёл мяч в штангу, от которой снаряд выскочил на площадку. Грузинский вратарь играл настолько безупречно, что нужно было придумать нечто экстраординарное, чтобы снова его пробить. С этой задачей справился Чишкала. На 28-й минуте Робиньо разыграл угловой, и защитник невероятным ударом с лёту попал в дальний левый угол.

Следующие десять минут шла обоюдоострая игра с обилием фолов и опасных моментов, из которых победителями выходили вратари. На последних секундах Купатадзе уступил место пятому полевому игроку, и это едва не перевернуло ход матча. Грузинской сборной удалось организовать штурм, в ходе которого Путилову дважды пришлось отражать опаснейшие удары в упор.

Но стоило россиянам завладеть снова мячом, как Чишкала точно пробил из своей зоны по пустым воротам соперника. За шесть секунд до конца основного времени защитник установил окончательный счёт встречи — 3:1 в пользу сборной России. В пятый раз подряд подопечные Скоровича пробились в полуфинал чемпионата Европы.

Следующим соперником россиян станет команда Украины. В своём четвертьфинале она обыграла Казахстан со счётом 5:3 и впервые с 2005 года пробилась в квартет сильнейших на континентальном первенстве. Матч за выход в финал состоится 4 февраля.