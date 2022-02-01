Черчесов поделился ожиданиями от матча сборной России по мини-футболу в четвертьфинале ЧЕ
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«Сейчас та стадия турнира, когда регалии неважны. Каждый может выдать свой лучший матч здесь и сейчас, и также у каждого может что-то не получиться. Играют две команды, имеющие равные шансы на успех», — цитирует Черчесова ТАСС.
Он пожелал удачи российским футболистам. Тренер добавил, что команда правильно настроится на матч и одержит победу во встрече.
Подопечные Сергея Скоровича гарантировали себе выход в четвертьфинал чемпионата Европы с первого места в группе, набрав семь очков. Грузия с шестью очками заняла второе место в квартете.
За выход в финал победитель пары Россия — Грузия поспорит с победителем матча между Украиной и Казахстаном.
Ранее Черчесов прокомментировал первую победу у руля «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии.