Черчесов прокомментировал первую победу у руля «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии

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Главный тренер «Ференцвароша» российский специалист Станислав Черчесов высказался о победе команды над «Уйпештом» в 18-м туре чемпионата Венгрии по футболу.
Черчесов прокомментировал первую победу у руля «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии
  • РИА Новости

«Считаю, что победили заслуженно. Мы создавали много моментов, попадали в штангу и перекладину. Уже в первом тайме счёт мог бы стать крупным. Но в итоге забили немного странный гол после перерыва — помог рикошет», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

По его словам, во втором тайме сопернику удалось создать больше проблем, но голкипер спас команду. Тренер также подчеркнул, что ему особенно приятно одержать первую победу с «Ференцварошем» в дерби при полном стадионе.

«Теперь готовимся к первой для меня в «Ференцвароше» домашней встрече. Пока у нас отсутствует сразу шесть футболистов — из-за Кубка Африки, дисквалификаций и ковида. Но это же лучше, чем десять, как было в начале января. Так что двигаемся вперёд», — добавил Черчесов.

Ранее сообщалось, что «Ференцварош» одержал первую победу под руководством Черчесова в чемпионате Венгрии.

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