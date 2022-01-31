«Ференцварош» одержал первую победу под руководством Черчесова в чемпионате Венгрии

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Будапештский «Ференцварош», который возглавляет бывший тренер сборной России Станислав Черчесов, в столичном дерби обыграл «Уйпешт» в 18-м туре чемпионата Венгрии по футболу.

Встреча прошла в столице Венгрии на стадионе «Суса Ференц» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в игре на 78-й минуте забил босниец Степан Лончар.

«Ференцварош» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 38 очков, опережая на один балл «Пушкаш Академи».

Черчесов стал главным тренером «Ференцвароша» 20 декабря 2021 года.

Ранее Черчесов признался, что мог пропустить дебютную игру у руля «Ференцвароша» из-за коронавируса.

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