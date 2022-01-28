Черчесов признался, что мог пропустить дебют с «Ференцварошем» из-за коронавируса
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«Сначала я не видел игроков, потому что они болели. А теперь я на пять дней выбыл из процесса, с 20 по 25 января», — цитирует Черчесова «Чемпионат».
Всё это время российский 58-летний специалист находился в гостинице и ни с кем не контактировал. А перед матчем с «Пушкашем» (0:1) пришлось давать установку футболистам дистанционно. Однако на самой игре Черчесов присутствовал, поскольку сдал отрицательный тест на коронавирус.
По словам Черчесова, он перенёс болезнь бессимптомно.
После подписания контракта с «Ференцварошем» Черчесов привился от коронавируса.
Ранее Черчесов прокомментировал поражение в перенесённом матче четвёртого тура чемпионата Венгрии по футболу от «Пушкаша».