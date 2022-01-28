Черчесов — о поражение «Ференцвароша»: пришлось кричать на игроков в перерыве

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Венгрии по футболу от «Пушкаша» (0:1).
Черчесов — о поражение «Ференцвароша»: пришлось кричать на игроков в перерыве
  • Legion-Media

«Мне пришлось кричать в раздевалке на футболистов в перерыве, что на меня не совсем похоже. Я хотел зажечь ребят, и у меня это получилось. Обидно, что не удалось сравнять счёт», — цитирует Черчесова пресс-служба венгерской команды.

По мнению Черчесова, удаление игрока помешало «Ференцварошу» добиться положительного результата.

59-летний российский специалист возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года.

«Ференцварош» (35 очков) лидирует в чемпионате Венгрии. «Пушкаш» (34 очка) идёт на третьей позиции.

Ранее Черчесов назвал себя демократичным диктатором.

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