Черчесов — о поражение «Ференцвароша»: пришлось кричать на игроков в перерыве

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Венгрии по футболу от «Пушкаша» (0:1).

«Мне пришлось кричать в раздевалке на футболистов в перерыве, что на меня не совсем похоже. Я хотел зажечь ребят, и у меня это получилось. Обидно, что не удалось сравнять счёт», — цитирует Черчесова пресс-служба венгерской команды.

По мнению Черчесова, удаление игрока помешало «Ференцварошу» добиться положительного результата.

59-летний российский специалист возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года.

«Ференцварош» (35 очков) лидирует в чемпионате Венгрии. «Пушкаш» (34 очка) идёт на третьей позиции.

Ранее Черчесов назвал себя демократичным диктатором.