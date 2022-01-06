Черчесов назвал себя демократичным диктатором

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как намерен выстроить свою работу в команде из столицы Венгрии.
Черчесов назвал себя демократичным диктатором
  • AP
  • © Marco Vasini

«Если бы мне пришлось описать себя одним словом, я бы назвал себя демократичным диктатором», — цитирует Origo Черчесова.

Он подчеркнул, что в его команде не может быть анархии или демократии.

Российский тренер дал понять, что в профессиональной команде необходимо придерживаться строгих правил, работать в соответствии с планом каждый день и быть дисциплинированными.

58-летний специалист 20 декабря был назначен на пост главного тренера «Ференцвароша». Ранее Черчесов работал в сборной России, московских «Спартаке» и «Динамо».

«Ференцварош» в 16 матчах набрал 35 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/22. «Зелёные орлы» опережают ближайшего преследователя на три очка.

Ранее сообщалось, что Черчесов запретил в «Ференцвароше» два слова.

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