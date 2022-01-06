Черчесов запретил в «Ференцвароше» два слова

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как намерен выстроить свою работу и взаимоотношения с футболистами команды из столицы Венгрии.
Черчесов запретил в «Ференцвароше» два слова
  • © fradi.hu

«Забыли слово «проблем». Мне оно не нравится. И я никогда не говорю игрокам «пожалуйста». Вы тоже не говорите мне: «Тренер, пожалуйста», — заявил Черчесов в интервью на YouTube-канале клуба.

58-летний российский специалист подчеркнул, что в команде собрались профессионалы, которые должны делать грамотно своё дело. Черчесов выразил уверенность, что если футболисты будут чётко выполнять его указания, то команда обязательно добьётся успеха.

58-летний специалист 20 декабря был назначен на пост главного тренера «Ференцвароша». Ранее Черчесов работал в сборной России, московских «Спартаке» и «Динамо».

«Ференцварош» в 16 матчах набрал 35 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/22. «Зелёные орлы» опережают ближайшего преследователя на три очка.

Ранее «Ференцварош» показал ролик с вакцинацией Черчесова.

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