«Ференцварош» показал ролик с вакцинацией Черчесова

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Пресс-служба венгерского «Ференцвароша» опубликовала видеоролик, в котором новый главный тренер клуба из Будапешта проходит вакцинацию от COVID-19.
«Ференцварош» показал ролик с вакцинацией Черчесова
  • РИА Новости

«Наш новый главный тренер в третий раз вакцинировался от коронавируса», — говорится в сообщении пресс-службы в Instagram.

Название препарата, которым привился Черчесов, не уточняется. 

58-летний специалист 20 декабря был назначен на пост главного тренера «Ференцвароша». Ранее Черчесов работал в сборной России, московских «Спартаке» и «Динамо».

«Ференцварош» в 16 матчах набрал 35 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/22. «Зелёные орлы» опережают ближайшего преследователя на три очка.

Ранее Черчесов признался, что готов вновь возглавить московский «Спартак», если получит соответствующее предложение.

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