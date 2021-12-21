«Ференцварош» показал ролик с вакцинацией Черчесова

Пресс-служба венгерского «Ференцвароша» опубликовала видеоролик, в котором новый главный тренер клуба из Будапешта проходит вакцинацию от COVID-19.

«Наш новый главный тренер в третий раз вакцинировался от коронавируса», — говорится в сообщении пресс-службы в Instagram.

Название препарата, которым привился Черчесов, не уточняется.

58-летний специалист 20 декабря был назначен на пост главного тренера «Ференцвароша». Ранее Черчесов работал в сборной России, московских «Спартаке» и «Динамо».

«Ференцварош» в 16 матчах набрал 35 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/22. «Зелёные орлы» опережают ближайшего преследователя на три очка.

Ранее Черчесов признался, что готов вновь возглавить московский «Спартак», если получит соответствующее предложение.