Черчесов ответил, готов ли вернуться в «Спартак»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов, ныне возглавляющий венгерский «Ференцварош» признался, что готов вновь возглавить московский клуб, если получит соответствующее предложение.
Черчесов ответил, готов ли вернуться в «Спартак»
  • РИА Новости

«В «Спартаке» происходит ад? У меня нет столько эпитетов, чтобы так рассуждать. Мозги в сослагательном наклонении не работают. Если нет предложения, то зачем тратить время на виртуальные обсуждения? Как ты сказал: «Ад»? А иначе в футболе вообще бывает? Что для вас ад, то для тренера обычное состояние. У каждого клуба бывает плохой период. Взять ту же «Барселону» ― у них сейчас период перестройки. Другое дело, что у одних это тянется чуть дольше, а у других проходит чуть быстрее. Готов ли вернуться в «Спартак» в роли главного тренера? Абсолютно», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Российский специалист возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год. 20 декабря 2021 года Черчесов подписал контракт с венгерским «Ференцварошем».

Ранее Черчесов ответил на вопрос, будет ли приобретать российских игроков в «Ференцварош».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить