Черчесов ответил, готов ли вернуться в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов, ныне возглавляющий венгерский «Ференцварош» признался, что готов вновь возглавить московский клуб, если получит соответствующее предложение.

«В «Спартаке» происходит ад? У меня нет столько эпитетов, чтобы так рассуждать. Мозги в сослагательном наклонении не работают. Если нет предложения, то зачем тратить время на виртуальные обсуждения? Как ты сказал: «Ад»? А иначе в футболе вообще бывает? Что для вас ад, то для тренера обычное состояние. У каждого клуба бывает плохой период. Взять ту же «Барселону» ― у них сейчас период перестройки. Другое дело, что у одних это тянется чуть дольше, а у других проходит чуть быстрее. Готов ли вернуться в «Спартак» в роли главного тренера? Абсолютно», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Российский специалист возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год. 20 декабря 2021 года Черчесов подписал контракт с венгерским «Ференцварошем».

Ранее Черчесов ответил на вопрос, будет ли приобретать российских игроков в «Ференцварош».