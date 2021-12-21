Черчесов ответил, готов ли вернуться в «Спартак»
- РИА Новости
«В «Спартаке» происходит ад? У меня нет столько эпитетов, чтобы так рассуждать. Мозги в сослагательном наклонении не работают. Если нет предложения, то зачем тратить время на виртуальные обсуждения? Как ты сказал: «Ад»? А иначе в футболе вообще бывает? Что для вас ад, то для тренера обычное состояние. У каждого клуба бывает плохой период. Взять ту же «Барселону» ― у них сейчас период перестройки. Другое дело, что у одних это тянется чуть дольше, а у других проходит чуть быстрее. Готов ли вернуться в «Спартак» в роли главного тренера? Абсолютно», — цитирует Черчесова «Чемпионат».
Российский специалист возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год. 20 декабря 2021 года Черчесов подписал контракт с венгерским «Ференцварошем».
Ранее Черчесов ответил на вопрос, будет ли приобретать российских игроков в «Ференцварош».