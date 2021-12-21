Черчесов ответил на вопрос, будет ли приобретать российских игроков в «Ференцварош»

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Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов затруднился ответить на вопрос, будет ли он просить руководство клуба приобрести в команду российских футболистов.
Черчесов ответил на вопрос, будет ли приобретать российских игроков в «Ференцварош»
  • РИА Новости

«Покупать кого бы то ни было — эту неправильно. Мы данную тему тоже обсуждали. В команде подобраны квалифицированные игроки. В целом состав меня устраивает. Нужно для начала понять, у кого какой контракт, когда истекает, какие у людей планы. Почти весь понедельник мы общались со спортивным директором, и у нас нет задачи привезти игрока из какой-либо страны. Необходимо просто всё делать правильно», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Российский специалист подписал контракт с «Ференцварошем» 20 декабря 2021 года.

Ранее Колосков высказался о назначении Черчесова в «Ференцварош».

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