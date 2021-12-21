Колосков — о назначении Черчесова в «Ференцварош»: он не ударит в грязь лицом

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера венгерского «Ференцвароша».
Колосков — о назначении Черчесова в «Ференцварош»: он не ударит в грязь лицом
  • globallookpress.com
  • © firo Sportphoto/Ralf Ibing

«Думаю, что и в Венгрии не ударит лицом в грязь. Потенциал у него очень хороший, конечно, но вопрос в другом: какие футболисты будут в его распоряжении. Если там есть приличные футболисты, то считаю, что Станислав Саламович добьется успеха с «Ференцварошем», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Колосков напомнил, что у Черчесова очень хороший послужной список. Он работал в московском «Спартаке» и сборной России. А также становился чемпионом Польши с «Легией».

Бывший глава РФС добавил, что обеим сторонам повезло.

«В общем, у меня положительные ожидания от его назначения в европейский клуб», — заключил он.

58-летний специалист 20 декабря был назначен на пост главного тренера «Ференцвароша». Ранее Черчесов работал в сборной России, московских «Спартаке» и «Динамо». 

«Ференцварош» в 16 матчах набрал 35 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022. «Зелёные орлы» опережают ближайшего преследователя на три очка.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался по поводу назначения Черчесова на должность тренера «Ференцвароша».

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