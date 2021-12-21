Самедов: «Ференцварош» позвал Черчесова решать глобальные задачи

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался по поводу назначения Станислава Черчесова на должность наставника венгерского «Ференцвароша».

«Ференцварош» — чемпион Венгрии, и, наверное, они хотят решать в Европе более глобальные задачи, поэтому и позвали Станислава Саламовича», — цитирует Самедова «Газета.Ru».

По мнению Самедова, при выборе российского специалиста на руководство клуба из Будапешта повлияло выступление сборной России под руководством Черчесова на чемпионате мира — 2018. А также чемпионство «Легии» в Польше.

58-летний специалист был уволен с поста главного тренера сборной России после неудачного выступления на чемпионате Европы 2020 года. Российский специалист также раньше работал в московских «Спартаке» и «Динамо».

«Ференцварош» в 16 матчах набрал 35 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022. «Зелёные орлы» опережают ближайшего преследователя на три очка.

Ранее Черчесов заявил, что хочет сделать «Ференцварош» чемпионом.