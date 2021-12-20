Черчесов: хочу сделать «Ференцварош» чемпионом

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал своё назначение на пост наставника венгерского «Ференцвароша».
Черчесов: хочу сделать «Ференцварош» чемпионом
  • © fradi.hu

«Как только я узнал об интересе «Ференцвароша», я начал искать информацию о клубе. Я не так хорошо знал команду. Хочу сделать команду чемпионом с игрой, которая приведёт на стадион ещё больше болельщиков», — цитирует Черчесова пресс-служба клуба из Будапешта.

20 декабря «Ференцварош» объявил о назначении Черчесова на пост главного тренера команды. 

58-летний специалист был уволен с поста главного тренера сборной России после неудачного выступления на чемпионате Европы 2020 года. Российский специалист также раньше работал в московских «Спартаке» и «Динамо», польской «Легии». 

«Ференцварош» в 16 матчах набрал 35 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022. «Зелёные орлы» опережают ближайшего преследователя на три очка.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение Черчесова в «Ференцварош».

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