Россия обыграла Грузию и встретится с Украиной в полуфинале ЧЕ по мини-футболу

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Сборная России пробилась в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу 2022 года.
Россия обыграла Грузию и встретится с Украиной в полуфинале ЧЕ по мини-футболу
  • РИА Новости

Команда Сергея Скоровича в матче 1/4 финала плей-офф переиграла сборную Грузии со счётом 3:1.

В составе сборной России мячи забили Артём Ниязов (на 23-й минуте), Иван Чишкала (на 28-й и 40-й минутах). В команде Грузии отличился Бруно Банко (на 24-й минуте).

Теперь в полуфинале Россия встретится с Украиной 4 февраля.

Ранее сообщалось, что игрок МФК КПРФ Янар Асадов может продолжить карьеру в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа».

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