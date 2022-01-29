Сборная России по мини-футболу обыграла Польшу на чемпионате Европы

Короткая ссылка
Сборная России по мини-футболу обыграла национальную команду Польши в матче третьего тура в группе С на чемпионате Европы в Нидерландах.
Сборная России по мини-футболу обыграла Польшу на чемпионате Европы
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу российской команды. Голами в составе победителей отметились Иван Чишкала  (дважды), Антон Соколов, Данил Давыдов и Иван Милованов. Единственный мяч за сборную Польши забил Себастьян Лешчак.

Таким образом, подопечные Сергея Скоровича гарантировали себе выход в четвертьфинал чемпионата Европы с первого места в группе С.

Ранее сборная России по мини-футболу обыграла Хорватию на чемпионате Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить