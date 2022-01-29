Сборная России по мини-футболу обыграла Польшу на чемпионате Европы

Сборная России по мини-футболу обыграла национальную команду Польши в матче третьего тура в группе С на чемпионате Европы в Нидерландах.

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу российской команды. Голами в составе победителей отметились Иван Чишкала (дважды), Антон Соколов, Данил Давыдов и Иван Милованов. Единственный мяч за сборную Польши забил Себастьян Лешчак. Таким образом, подопечные Сергея Скоровича гарантировали себе выход в четвертьфинал чемпионата Европы с первого места в группе С. Ранее сборная России по мини-футболу обыграла Хорватию на чемпионате Европы.