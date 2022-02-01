Журова отреагировала на предстоящий матч Россия — Украина на ЧЕ по мини-футболу

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что в полуфинальном матче чемпионата Европы 2022 года по мини-футболу встретятся сборные России и Украины.

«Этот матч не послужит примирением наших стран в спорте. Я уверена, что футболисты так не считают и для них спорт превыше всего», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

По словам Журовой, украинским спортсменам дана рекомендация не общаться с россиянами на русском языке на Олимпиаде-2022.

Она подчеркнула, что в предстоящем матче команды должны показать спортивный характер и не обращать внимание на политику.

Полуфинал Россия — Украина пройдёт 4 февраля в Амстердаме.

Россия обыграла Грузию в матче 1/4 финала плей-офф со счётом 3:1.

В составе сборной России мячи забили Артём Ниязов (на 23-й минуте) и Иван Чишкала (на 28-й и 40-й минутах).

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о полуфинальном матче между сборными России и Украины по мини-футболу.