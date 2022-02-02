Скорович: матч России с Грузией на ЧЕ по мини-футболу получился непростым

Главный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович прокомментировал победу над командой Грузии в матче 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы 2022 года.

«Это плей-офф. Здесь никому легко не приходится. Грузия — сильная команда, которая по праву играла на этом турнире и вышла из группы со второго места», — цитирует Скоровича пресс-служба Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

По его словам, в сборной Грузии довольно много квалифицированных игроков.

Команда Скоровича обыграла Грузию в матче 1/4 финала плей-офф со счётом 3:1.

В составе сборной России мячи забили Артём Ниязов (на 23-й минуте) и Иван Чишкала (на 28-й и 40-й минутах).

В полуфинале Россия сыграет с Украиной 4 февраля в Амстердаме.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о полуфинальном матче между сборными России и Украины по мини-футболу.