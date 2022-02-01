Чишкала о матче ЧЕ по мини-футболу Россия — Украина: главное — выйти в финал
- Gettyimages.ru
- © BSR Agency
«Не так важно, кто нам будет противостоять в полуфинале. У нас цель одна — выйти в финал и завоевать золотые медали», — цитирует Чишкалу пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Полуфинал Россия — Украина пройдёт 4 февраля в Амстердаме.
Команда Сергея Скоровича обыграла Грузию в матче 1/4 финала плей-офф со счётом 3:1.
В составе сборной России мячи забили Артём Ниязов (на 23-й минуте) и Иван Чишкала (на 28-й и 40-й минутах).
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о полуфинальном матче между сборными России и Украины по мини-футболу.