«Не имеет ничего общего со спортом»: как сборная Украины по пляжному футболу отказалась от поездки на ЧМ в России

Сборная Украины по пляжному футболу отказалась от поездки на чемпионат мира в Москве, который пройдёт в конце августа. Об этом заявили в РФС. Место коллектива на турнире займёт Швейцария. В интервью RT защитник отечественной национальной команды Антон Шкарин отметил, что коллеги из соседней страны «находятся в шоке» от решения спортивных властей Украины. В свою очередь, депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что политика не должна вмешиваться в спорт.

«У нас одна из лучших команд мира, а мы отказываемся ехать на ЧМ»

Информация о том, что сборная Украины не приедет на чемпионат мира по пляжному футболу в Москве, который состоится в конце августа, появилась в местных СМИ во вторник днём. Позже её подтвердили в официальном Telegram-канале РФС. Там сообщили, что место украинцев на турнире займёт Швейцария.

«ФИФА получила официальное уведомление от Ассоциации футбола Украины о решении не принимать участие в чемпионате мира ФИФА по пляжному футболу в России 2021 года, который пройдёт в Москве с 19 по 29 августа 2021 года», — сообщили в Российском футбольном союзе.

Там также отметили, что украинская команда заняла второе место на европейском отборочном турнире и квалифицировалась на чемпионат мира.

Вице-президент Аcсоциации пляжного футбола Украины Владислав Ващук остался крайне недоволен таким решением спортивных властей страны.

«Решение приняли на основании рекомендаций УАФ и Министерства молодёжи и спорта Украины. Я только прилетел из Рима, всё решили без меня, я в этом не участвовал. Относительно премиальных — ребята не будут обижены, но суть же не в этом. Суть в том, что они боролись. Не могу понять, почему в спорт притягивают политику», — приводит слова функционера Tribuna.

По его словам, на турнире в Москве национальная команда могла побороться за трофей. Также функционер считает, что отказ от участия в чемпионате негативно скажется на развитии пляжного футбол в стране.

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«Может, нам ещё будут рассказывать, как играть, а как не играть? Это из ряда вон выходящий момент. У нас одна из лучших команд мира, а мы отказываемся ехать на ЧМ, который можем выиграть. Отказываемся от такого шанса, я этого не понимаю», — добавил Ващук.

Впрочем, чуть позже он опубликовал пост на своей странице в Facebook, в котором пожаловался, что его слова «вырвали из контекста и использовали как хайп». Функционер также назвал причину отказа от участия в ЧМ. Россия якобы не может обеспечить безопасность команде.

«Я очень хотел, чтобы наша сборная на чемпионате мира доказала всем, что мы можем в любых условиях и при любых обстоятельствах. Но... Ассоциация приняла решение, прислушавшись к рекомендациям соответствующих министерств, организаций, ведомств», — написал Ващук.

Раскритиковал данный вердикт и глава комитета УАФ национальных сборных команд Украины Мирон Маркевич. По его мнению, украинцам стоило сыграть в Москве, чтобы там прозвучал гимн страны.

«В первую очередь от этого страдают футболисты, которые старались и хотели попасть на такой серьёзный форум. Они, наверное, должны были ехать, а болельщики — нет. Так мне кажется», — отметил Маркевич.

Украинцы пробились на первенство планеты на отборочном турнире, который состоялся в июне в Португалии. Они попали в одну группу с хозяевами, Турцией и Казахстаном и набрали шесть очков из девяти возможных, с минимальным счётом уступив только «европейским бразильцам».

В четвертьфинале команда одержала тяжелейшую победу над Швейцарией — 6:5, а в полуфинале в дополнительное время дожала португальцев — 1:0. В решающем противостоянии коллектив уступил Испании — 2:5, но это не помешало ему получить путёвку на ЧМ.

При этом украинцы в последний раз участвовали в первенстве планеты восемь лет назад — в 2013-м они отобрались в Таити, где с тремя очками и одной победой в активе не смогли выйти из группы. Россия тогда завоевала золотые медали.

«В России за них болели бы все»

Опрошенные RT эксперты не понимают логику украинских властей и считают, что они наказали собственных игроков. Так, футболист отечественной сборной по пляжному футболу Антон Шкарин рассказал, что коллеги из соседней страны находятся в шоке.

«Украинские ребята, которые выступают за сборную и добывали путёвку на чемпионат мира, очень расстроены. Не понимаю, почему им запретили ехать, когда они отдали столько сил, чтобы отобраться на турнир, и заслужили это право в честной борьбе. Разговаривал с некоторыми из них. Они, конечно, находятся в шоке. Мы вообще отлично с ними общаемся. Многие играли у нас, в России. Они до последнего верили в лучшее и даже до сих пор продолжают надеяться на чудо. К сожалению, это маловероятно. Когда политика вмешивается в спорт, сложно что-то сделать», — посетовал Шкарин.

По мнению спортсмена, произошедшее негативно повлияет и на посещаемость матчей ЧМ, ведь в России многие бы приходили на стадион поболеть за соседей.

«Когда я узнал, что сборные Украины и Белоруссии отобрались на чемпионат мира, был очень рад. Понимал, что посещаемость на турнире будет ещё выше. Безусловно, украинцев бы в Москве поддерживали все. Теперь мы потеряем часть болельщиков, и это очень печально. Я бы очень хотел, чтобы они приехали к нам», — добавил Шкарин.

В свою очередь, депутат Госдумы и олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова призналась, что давно не слышала о подобных бойкотах крупных турниров.

«Это не имеет ничего общего со спортом. Самое страшное, что сами футболисты не могут сказать всё, что думают, хотя им наверняка очень хотелось поехать на турнир. Но если они возмутятся — станут изгоями. Уверена, в России за них болели бы все. В отличие от них, мы сборную Украины всегда поддерживаем и хотели видеть сильного соперника у нас в стране», — подчеркнула Журова.

По её словам, в спорте ничего нельзя решить бойкотом, а запрещать футболистам играть — неправильно и недемократично.

«Это какая-то блажь — «не хотим ехать в Россию». Это оставит осадок. Сразу вспоминается бойкот Олимпийских игр — 1980 в Москве. Тогда Маргарет Тэтчер сказала тем спортсменам, которые всё-таки поехали в СССР и завоевали там медали: «Я осуждаю вас как премьер-министр, а как человек поздравляю». Через десять лет в политике не будет тех людей, которые сейчас делают подобное, а вот сборная Украины упустит свою возможность», — добавила Журова.

Наконец, член исполкома РФС Михаил Гершкович рассказал, как отказ украинцев может повлиять на Россию как организатора турнира.

«Я даже не знаю, что тут говорить. Мало ли что они ещё там сделают. Это просто какие-то глупости. Украинцы каждый день что-то вытворяют. Не будет их на чемпионате мира — и ладно. Никакой проблемы в бойкоте команды я не вижу. Они испортили жизнь только себе — никак не России. Там просто наказали своих ребят. У нас в стране будет настоящий праздник, все остальные участники приедут. У нас отлично умеют организовывать крупные соревнования. После чемпионата мира — 2018 нами восхищались все. Куда ни приедешь за рубеж — всюду хвалили», — заявил функционер.