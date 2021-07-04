Стали известны все участники ЧМ по пляжному футболу 2021 года в России

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Определились три последних участника чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, который пройдёт в Москве.
Стали известны все участники ЧМ по пляжному футболу 2021 года в России
  • РИА Новости

На квалификационном турнире в Южной Америке в финал вышли сборные Бразилии и Уругвая, а третье место занял Парагвай.

Таким образом, эти команды получили путёвку на чемпионат мира.

В итоге определились все участники мирового первенства: Россия, Белоруссия, Португалия, Испания, Украина, Япония, Оман, ОАЭ, Мозамбик, Сенегал, Сальвадор, США, Таити, Бразилия, Уругвай, Парагвай.

Турнир состоится в Москве с 19 по 29 августа.

Ранее стала известна дата жеребьёвки ЧМ по пляжному футболу в России.

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