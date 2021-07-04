Стали известны все участники ЧМ по пляжному футболу 2021 года в России

Определились три последних участника чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, который пройдёт в Москве.

РИА Новости

На квалификационном турнире в Южной Америке в финал вышли сборные Бразилии и Уругвая, а третье место занял Парагвай. Таким образом, эти команды получили путёвку на чемпионат мира. В итоге определились все участники мирового первенства: Россия, Белоруссия, Португалия, Испания, Украина, Япония, Оман, ОАЭ, Мозамбик, Сенегал, Сальвадор, США, Таити, Бразилия, Уругвай, Парагвай. Турнир состоится в Москве с 19 по 29 августа. Ранее стала известна дата жеребьёвки ЧМ по пляжному футболу в России.