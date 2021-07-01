Стала известна дата жеребьёвки ЧМ по пляжному футболу в России

Российский футбольный союз (РФС) назвал определённую Международной федерацией футбола (ФИФА) дату жеребьёвки чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России.

Как сообщает пресс-служба РФС, жеребьёвка состоится 8 июля в штаб-квартире ФИФА в швейцарском Цюрихе, она начнётся в 15:00 мск.

На данный момент известны 13 из 16 участников турнира — Россия, Испания, Португалия, Белоруссия, Украина, Сенегал, Мозамбик, США, Сальвадор, Таити, Япония, Оман и ОАЭ.

Ещё три команды, представляющие Южноамериканскую конфедерацию футбола (CONMEBOL), определятся 4 июля.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.

Ранее был представлен официальный мяч ЧМ по пляжному футболу — 2021 в России.