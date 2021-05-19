Представлен официальный мяч ЧМ по пляжному футболу 2021 в России

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В Москве состоялась презентация официального мяча чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года в России.
Представлен официальный мяч ЧМ по пляжному футболу 2021 в России
  • ©rfs.ru

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), презентации, предшествовал Матч всех звёзд, в котором сыграли ветераны российского футбола и пляжного футбола, в том числе Дмитрий Булыкин, Руслан Пименов, Дмитрий Сенников и Андрей Бухлицкий, а также звезды телевидения.

Футбольный мяч Conext 21 ProBeach, разработанный немецким брендом Adidas, состоит из тех же конструктивных элементов, что и выпущенный ранее мяч Conext 21 Pro, который использовался в феврале на Клубном чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Остаётся всего три месяца до главного старта для всего мирового пляжного сообщества. Наша страна приложила много усилий, чтобы чемпионат мира прошёл именно в Москве, для нас это является огромной мотивацией. Организация турнира проходит в беспрецедентных условиях, но мы плотно работаем с ФИФА, чтобы чемпионат мира по пляжному футболу 2021 стал лучшим в истории, несмотря на различные ограничения, связанные с COVID-19», — заявил генеральный секретарь РФС  Александр Алаев.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.

Ранее глава ФИФА высказал мнение, что ЧМ-2022 может послужить катализатором социальных изменений в Катаре.

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