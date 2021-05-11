Глава ФИФА считает, что ЧМ-2022 может послужить катализатором социальных изменений в Катаре

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что проведение чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре может послужить катализатором социальных изменений в стране в вопросе прав человека и трудовых реформ.

Об этом Инфантино заявил на прошедшей 10 мая онлайн-встрече, участниками которой стали представители ФИФА, Верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022 и футбольные ассоциации и конфедерации. Главной темой обсуждения стали вопросы прав человека и трудовые реформы в Катаре в связи с проведением в стране чемпионата мира.

«Я приветствую конструктивное взаимодействие с футбольными ассоциациями по этой важной теме. Мы хотим обеспечить защиту всех, кто участвует в проведении чемпионата мира, и уверены, что это событие может послужить катализатором ещё более масштабных позитивных социальных изменений. Ещё предстоит проделать большую работу, но мы уже должны признать значительный прогресс, достигнутый за очень короткое время, который стал возможен благодаря активному участию властей Катара. Важно, чтобы любые дебаты по этому сложному вопросу основывались на проверенных фактах», — заявил Инфантино.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее глава ФИФА сообщил, что ЧМ-2022 в Катаре пройдёт со зрителями.