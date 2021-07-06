В Госдуме отреагировали на отказ Украины от участия на ЧМ по пляжному футболу

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию об отказе сборной Украины по пляжному футболу участвовать на чемпионате мира 2021 года, который пройдёт в Москве.

«Давно мы о таком не слышали. Понятно, что бывают бойкоты, но не в такой форме, когда политики просто говорят, что не хотят поездки спортсменов на чемпионат мира. Это не имеет ничего общего со спортом», — сказала Журова RT.

По её мнению, самое страшное в данной ситуации то, что спортсмены не могут сказать всё, что думают о происходящем, хотя им, скорее всего, очень хотелось поехать на турнир, так как они стремились попасть на него.

«Но если они выскажутся, станут изгоями. Уверена, в России за них болели бы все. Так было всегда. В отличие от них, мы сборную Украины всегда поддерживаем и хотели видеть сильного соперника у нас в стране», — добавила Журова.

Ранее игрок сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин заявил, что украинские игроки расстроены запретом на участие на ЧМ по пляжному футболу в Москве.