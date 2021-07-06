Шкарин: украинские игроки расстроены запретом на участие в ЧМ по пляжному футболу в России

Короткая ссылка
Игрок сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин отреагировал на новость об отказе украинской команды участвовать в чемпионате мира 2021 года, который пройдёт в Москве.
Шкарин: украинские игроки расстроены запретом на участие в ЧМ по пляжному футболу в России
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Украинские ребята, которые выступают за сборную и добывали путёвку на чемпионат мира, очень расстроены. Не понимаю, почему им запретили ехать, когда они отдали столько сил, чтобы отобраться на турнир, и заслужили это право в честной борьбе. Общался с некоторыми ребятами из сборной Украины. Они, конечно, находятся в шоке и очень сильно расстроены», — сказал Шкарин RT.

Он отметил, что отлично общается со всеми украинскими футболистами, а многие из них выступали в России.

«Они до последнего верили в лучшее и даже до сих пор продолжают надеяться на чудо. К сожалению, это маловероятно. Когда политика вмешивается в спорт, сложно что-то сделать», — добавил Шкарин.

Ранее сообщалось, что Швейцария заменит Украину на ЧМ-2021 по пляжному футболу в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить