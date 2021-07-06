Шкарин: украинские игроки расстроены запретом на участие в ЧМ по пляжному футболу в России

Игрок сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин отреагировал на новость об отказе украинской команды участвовать в чемпионате мира 2021 года, который пройдёт в Москве.

«Украинские ребята, которые выступают за сборную и добывали путёвку на чемпионат мира, очень расстроены. Не понимаю, почему им запретили ехать, когда они отдали столько сил, чтобы отобраться на турнир, и заслужили это право в честной борьбе. Общался с некоторыми ребятами из сборной Украины. Они, конечно, находятся в шоке и очень сильно расстроены», — сказал Шкарин RT.

Он отметил, что отлично общается со всеми украинскими футболистами, а многие из них выступали в России.

«Они до последнего верили в лучшее и даже до сих пор продолжают надеяться на чудо. К сожалению, это маловероятно. Когда политика вмешивается в спорт, сложно что-то сделать», — добавил Шкарин.

Ранее сообщалось, что Швейцария заменит Украину на ЧМ-2021 по пляжному футболу в России.