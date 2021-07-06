Швейцария заменит Украину на ЧМ-2021 по пляжному футболу в России

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Сборная Швейцарии по пляжному футболу заменит команду Украины на чемпионате мира 2021 года в Москве.
Швейцария заменит Украину на ЧМ-2021 по пляжному футболу в России
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), в Международной федерации футбола (ФИФА) уже получили официальное уведомление от Ассоциации футбола Украины о том, что команда не примет участия в турнире в России.

Таким образом, украинцев заменит Швейцария, которая заняла пятое место в квалификационном отборе на турнир.

Мировое первенство пройдёт в Москве с 21 по 29 августа. Жеребьёвка, в которой примут участие 16 команд, состоится 8 июля.

Ранее в оргкомитете ЧМ-2021 по пляжному футболу отреагировали на слухи о cнятии Украины с турнира.

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