Швейцария заменит Украину на ЧМ-2021 по пляжному футболу в России

Сборная Швейцарии по пляжному футболу заменит команду Украины на чемпионате мира 2021 года в Москве.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), в Международной федерации футбола (ФИФА) уже получили официальное уведомление от Ассоциации футбола Украины о том, что команда не примет участия в турнире в России.

Таким образом, украинцев заменит Швейцария, которая заняла пятое место в квалификационном отборе на турнир.

Мировое первенство пройдёт в Москве с 21 по 29 августа. Жеребьёвка, в которой примут участие 16 команд, состоится 8 июля.

Ранее в оргкомитете ЧМ-2021 по пляжному футболу отреагировали на слухи о cнятии Украины с турнира.