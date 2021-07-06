Швейцария заменит Украину на ЧМ-2021 по пляжному футболу в России
- © РИА Новости / Григорий Сысоев
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), в Международной федерации футбола (ФИФА) уже получили официальное уведомление от Ассоциации футбола Украины о том, что команда не примет участия в турнире в России.
Таким образом, украинцев заменит Швейцария, которая заняла пятое место в квалификационном отборе на турнир.
Мировое первенство пройдёт в Москве с 21 по 29 августа. Жеребьёвка, в которой примут участие 16 команд, состоится 8 июля.
Ранее в оргкомитете ЧМ-2021 по пляжному футболу отреагировали на слухи о cнятии Украины с турнира.