«Будто с другой планеты»: как в России восхитились короткой программой Валиевой на чемпионате Европы

Короткая программа на чемпионате Европы в Таллине в исполнении Камилы Валиевой не оставила равнодушным никого. Известный тренер Татьяна Тарасова назвала его гениальным, а Алексей Ягудин признался, что получил эстетическое удовольствие. В свою очередь, Татьяна Волосожар удивилась невероятной форме фигуристки, а Илья Авербух подчеркнул, что проиграть на Олимпиаде она может только самой себе. А по мнению Александра Энберта и Алёны Леоновой, прокат 15-летней спортсменки получился космическим.

«Баллы означают, что я не просто так выхожу работать»

Катание Камилы Валиевой в текущем сезоне — настоящее произведение искусства. Каждое её выступление дарит болельщикам неповторимые эмоции. Не стала исключением и короткая программа на чемпионате Европы в Таллине. Если более опытные Александра Трусова и Анна Щербакова допускали ошибки и срывали элементы, то их 15-летняя соотечественница каталась настолько легко и уверенно, будто находилась на тренировке, а не на дебютном первенстве континента.

Она играючи справилась с тройными акселем и флипом, а также каскадом лутц — тулуп. А во время дорожки шагов её не сбил даже выкрик с трибун: «Камила, танцуй». Россиянка словно парила надо льдом, даря невероятно воздушное, но вместе с тем мощное катание. Валиева прожила эту программу вместе со всей ареной.

После её окончания на ледовой арене «Тондираба» повисла тишина, а затем все присутствующие разразились овацией. Остались впечатлены и судьи, которые поставили фигуристке 90,45 балла. Есть новый мировой рекорд, который она обновляет без усилий. При этом сама уроженка Казани относится к цифрам максимально спокойно и, кажется, вовсе не обращает на них внимания.

«Стало ли это привычным? Нет, баллы означают, что я не просто так выхожу работать каждый день на тренировки, что-то улучшаю, и это не может не радовать. Значит, я всё делаю правильно, это хороший итог моей работы... Олимпиада? Думать об этом будем завтра. Пока я нахожусь на чемпионате Европы. Думать об ОИ на данный момент не имеет смысла», — объяснила Камила.

Более того, чемпионка России призналась: в последнее время больше катается для себя, и это тоже помогает добиваться успеха.

«С каждым стартом стараюсь прибавлять — и в катании, и в эмоциях. Понятно, что я взрослею — и физически, и морально тоже чувствую себя взрослее… На тренировках мы много отрабатываем программы. И с каждым стартом начинаешь получать удовольствие от собственного катания, от того, как стараешься порадовать тренеров и зрителей», — добавила Валиева.

Не мешает ей и жёсткий коронавирусный протокол турнира. По словам россиянки, ежедневно приходится сдавать тесты на COVID-19, однако это стало привычным, как и обязательное ношение защитных масок и избегание мест массового скопления людей.

«Я счастлива, что мы можем это видеть»

В полном восторге от выступления Валиевой остались и эксперты. Они не жалели эпитетов, описывая прокат Камилы. Например, известный тренер Татьяна Тарасова назвала его «фантастическим».

«Совершенно гениальное выступление, невероятные элементы были у Камилы. Просто до слёз, лучше некуда», — цитирует специалиста «Р-Спорт».

В свою очередь, олимпийский чемпион Алексей Ягудин не сразу нашёл слова, чтобы описать программу россиянки. Он лишь подчеркнул, что испытал «внутренний эстетический восторг».

«Как я уже говорил, на выступление наших девчонок я бы лично купил билет и посмотрел его вживую. Причём понятно, что лёд скользкий, произойти может всякое, но с каждым новым стартом Камила приобретает всё больше уверенности, смотришь на неё спокойно», — подчеркнул Ягудин.

А Татьяна Волосожар отметила, что фигуристка не просто одерживает победу за победой, но и удерживает невероятную форму на протяжении всего сезона, и именно это сделало её лидером сборной.

«Она не только держится на этой планке, но и бьёт мировые рекорды. Конечно, Валиева — наша надежда. У каждого спортсмена есть свой потолок, но она находится на пике карьеры. Её звезда только восходит. Нам остаётся лишь держать за неё кулачки и верить, что Камила будет так же хороша на самом главном турнире», — заявила олимпийская чемпионка.

Поддержал её известный хореограф Илья Авербух, по мнению которого россиянка подняла планку женского фигурного катания на невероятную высоту.

«Ещё до начала текущего сезона было понятно, что она превратится в лидера. Именно это и произошло. Результаты девочек давно приучили нас, что при переходе из юниорок во взрослый спорт они зачастую оказываются на пике формы. То же самое происходило с Юлией Липницкой, Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой. Ну а Камила в настоящий момент находится в фантастической форме. Лучше неё в мире не катается никто. Поэтому она если и проиграет на Олимпиаде, то только самой себе», — предположил Авербух.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова также назвала россиянку явной фавориткой ОИ в Пекине и подчеркнула: помешать ей способна лишь пандемия коронавируса.

«Камила умница! Она растёт и совершенствуется как настоящая большая спортсменка. Её выступление — просто чудо. Я счастлива, что мы можем это видеть! Причём ей всего 15 лет. Пока Валиева имеет и силы, и здоровье, и возможности, и желание. Помогает расти и сильная психика в том плане, что она справляется с напряжением. Это действительно уникальная фигуристка. Понятно, что россиянка — первая претендентка на олимпийское золото. Главное, в преддверии Игр не сдать положительный тест на коронавирус. Пожалуй, только это способно помешать ей занять первое место», — подытожила Бестемьянова.

«То, что делает Камила, просто невозможно себе представить»

Многие по уже сложившейся традиции усомнились в земном происхождении фигуристки. Например, известный тренер Инна Гончаренко подчеркнула, что она будто парила над соперницами, показав «одухотворённый фантастический» прокат. Космическим его назвал призёр чемпионатов мира и Европы Александр Энберт. А серебряный медалист ЧМ-2012 Алёна Леонова удивилась тому, как Камила с каждым разом раздвигает границы возможного, когда, кажется, выше подняться нереально.

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«Думаю, это ещё не финальные её баллы в текущем сезоне. То, что делает Камила, просто невозможно себе представить — как будто человек с другой планеты. На мой взгляд, её катание с каждым разом становится всё лучше и лучше. Возможно, дилетанту это не видно, но я замечаю, как она старается доделать каждое движение буквально от пальцев ног до пальцев рук. Она с каждым днём старается все улучшить», — отметила Леонова.

А по словам призёра чемпионата Европы Максима Ковтуна, Валиева настолько сильно превосходит преследовательниц, будто одна выступает в другой лиге.

«Она была невероятной, удивительной, потрясающей. Самые лучшие слова — это всё Камила… Валиева — словно другая лига по сравнению со всеми. Невозможно круто! В лице Камилы сошлось всё, что только может быть на свете, как в совершенной фигуристке», — цитирует Ковтуна «Чемпионат».

Нашлись и те, кто отнёсся к выступлению Валиевой более спокойно. Например, Ирина Роднина призналась, что её коробит само слово «рекорд» применительно к фигурному катанию. А тренер Андрей Букин призвал раньше времени не надевать спортсменке на шею золотую олимпийскую медаль, поскольку она ещё девочка.

«Поверьте, с нервной системой Валиевой всё в порядке. Поэтому верю, что всё у неё будет замечательно. Но мы, специалисты, люди суеверные, поэтому сейчас рассуждать о её силе в преддверии Олимпиады не хотелось бы. Как пойдёт, так пойдёт», — объяснил специалист.