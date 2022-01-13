Гончаренко оценила прокаты Валиевой, Трусовой и Щербаковой на ЧЕ

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко назвала фантастическим прокат россиянки Камилы Валиевой, оценив также выступления её соотечественниц Александры Трусовой и Анны Щербаковой.

«Камила Валиева над всеми парит, в очередной раз показав необыкновенно одухотворённый, фантастический и технически сложный прокат, заняв первую позицию с очень-очень высокими баллами. К сожалению, Саша Трусова и Аня Щербакова не избежали ошибок. Соперницы россиянок не спят, все напряжены до предела, впереди Олимпиада, поэтому падать нельзя. Но мне понравилось, как катала Саша Трусова, она прыгнула высокий хороший аксель, жаль, конечно, что вышло падение. Аня Щербакова осталась без каскада, а это потеря большого количества баллов, всё остальное было сделано на высшем уровне», — цитирует Гончаренко ТАСС.

Победу в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине с мировым рекордом одержала россиянка Камила Валиева (90,75 балла), а третье и четвёртое места заняли две другие представительницы России — Александра Трусова и Анна Щербакова соответственно.

Ранее Татьяна Волосожар назвала Валиеву российской надеждой.