Волосожар: Валиева — наша надежда

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар высказалась о выступлении российских фигуристок Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате Европы.

«Естественно, Камила сейчас лидер сборной. Здорово, что ей прекрасно удаётся держать форму, устанавливать новые рекорды. Конечно, это наша надежда. Но также мы ждём, что у других наших девочек, Ани Щербаковой, Саши Трусовой, всё получится в произвольной программе», — отметила Волосожар в беседе с RT.

Также бывшая фигуристка высказалась об ошибках в коротких программах, которые допустили Анна Щербакова и Александра Трусова.

«Конечно, на ошибках учатся, но надежда на них тоже есть. Может, эти ошибки связаны с волнением, мы же не знаем. У нас вид спорта непредсказуемый. Плюс, я знаю, у Саши травма была. Никто от ошибок не застрахован, но мы все надеемся на самый лучший результат от наших девочек», — добавила Волосожар.

Победу в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине с мировым рекордом одержала россиянка Камила Валиева (90,75 балла), а третье и четвёртое места заняли две другие представительницы России, Александра Трусова и Анна Щербакова соответственно.

Ранее Ковтун высказался о короткой программе Валиевой на ЧЕ.