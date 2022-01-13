Ковтун — о короткой программе Валиевой на ЧЕ: вообще другая лига

Четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун прокомментировал результаты короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате Европы 2022 года в Таллине (Эстония).

«Камила была невероятной, удивительной, потрясающей. Валиева — как будто вообще немного другая лига от всех. Невозможно круто. В лице Камилы сошлось всё, что только может быть на свете, как в совершенной фигуристке», — цитирует Ковтуна «Чемпионат».

По словам Ковтуна, ошибки Анны Щербаковой и Александры Трусовой в короткой программе не фатальны, поскольку отрыв от первого места совсем небольшой по сравнению с возможностями фигуристок.

Валиева с мировым рекордом лидирует после короткой программы на ЧЕ-2022. 15-летняя уроженка Казани за свой прокат получила рекордные 90,75 балла. Второй стала Луна Хендрикс из Бельгии (76,25), третье место заняла другая россиянка — Трусова (75,13),

Ещё одна представительница России, Щербакова, стала четвёртой (69,05).

Прокат произвольной программы у женщин пройдёт 15 января.

Ранее Валиева назвала мировой рекорд в короткой программе итогом своей работы на тренировках.