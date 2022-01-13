Валиева назвала мировой рекорд в короткой программе итогом своей работы на тренировках

Россиянка Камила Валиева прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине.

Валиева лидирует после короткой программы, установив новый мировой рекорд (90,45).

«Эти оценки значат, что я выхожу не просто так на тренировку. Значит, что где-то я улучшаюсь. Это не может не радовать. Я правда работаю, это итог моей работы. У нас были небольшие выходные перед турниром — дня три. За это время произошла такая небольшая раскоординация, когда я вышла на лёд. Но сейчас я более-менее пришла в форму. Её нужно поддерживать, где-то поднимать, где-то чуть-чуть спускать. Это такая оптимальная форма», — сказала Валиева.

Ранее Щербакова призналась, что разочарована своим прокатом в короткой программе на ЧЕ.