Щербакова призналась, что разочарована своим прокатом в короткой программе на ЧЕ

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Россиянка Анна Щербакова поделилась эмоциями от своего выступления в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине.
Щербакова призналась, что разочарована своим прокатом в короткой программе на ЧЕ
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«Конечно, я очень расстроена прокатом. Это не то, на что я рассчитывала. Больше пока тяжело сказать. Буду смотреть, анализировать, что случилось. О произвольной программе пока не буду ничего говорить. Завтра ещё целый день, тренировки. На что буду способна, на то и пойду. Вне программы я ни разу не допустила ошибки на этом каскаде. Ни на шестиминутной разминке, ни на тренировке. Проблемы были исключительно в самой программе. Думаю, это говорит, о том, что проблема не техническая, а скорее в голове», — цитирует Щербакову Sport24.

Россиянка упала с тройного лутца при выполнении каскада и с результатом в 69,05 балла заняла четвёртое место.

Ранее сообщалось, что в топ-8 по итогам короткой программы на ЧЕ попали семь фигуристок родом из России.

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