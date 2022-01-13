В топ-8 по итогам короткой программы на ЧЕ попали семь фигуристок родом из России
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Победу в короткой программе одержала Камила Валиева, а третье и четвёртое места заняли две другие представительницы России, Александра Трусова и Анна Щербакова соответственно.
Места с пятого по восьмое заняли россиянки, выступающие за другие страны: Екатерина Куракова (Польша), Анастасия Губанова (Грузия), Екатерина Рябова (Азербайджан) и Виктория Сафонова (Белоруссия).
Единственным исключением стала представительница Бельгии Луна Хенрикс, занявшая второе место.
Ранее сообщалось, что Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на ЧЕ в Таллине.