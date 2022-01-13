Опубликовано видео рекордного проката короткой программы Валиевой на ЧЕ-2022

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В сети появилось видео короткой программы россиянки Камилы Валиевой на чемпионате Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине (Эстония).
Опубликовано видео рекордного проката короткой программы Валиевой на ЧЕ-2022
  • AP

Ролик опубликован на сайте Первого канала.

Валиева с мировым рекордом лидирует после короткой программы на ЧЕ-2022. 15-летняя уроженка Казани за свой прокат получила рекордные 90,75 балла. Второй стала Луна Хендрикс из Бельгии (76,25), третье место заняла другая россиянка — Александра Трусова (75,13).

Ещё одна представительница России Анна Щербакова стала четвёртой (69,05).

Прокат произвольной программы у женщин пройдёт 15 января.

Ранее Валиева рассказала, как пытается себя уберечь от заболевания коронавирусом.

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