Опубликовано видео рекордного проката короткой программы Валиевой на ЧЕ-2022
- AP
Ролик опубликован на сайте Первого канала.
Валиева с мировым рекордом лидирует после короткой программы на ЧЕ-2022. 15-летняя уроженка Казани за свой прокат получила рекордные 90,75 балла. Второй стала Луна Хендрикс из Бельгии (76,25), третье место заняла другая россиянка — Александра Трусова (75,13).
Ещё одна представительница России Анна Щербакова стала четвёртой (69,05).
Прокат произвольной программы у женщин пройдёт 15 января.
Ранее Валиева рассказала, как пытается себя уберечь от заболевания коронавирусом.