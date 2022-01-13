Валиева рассказала, как пытается себя уберечь от заболевания коронавирусом

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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об ограничениях из-за коронавируса на чемпионате Европы, который проходит в Таллине.
Валиева рассказала, как пытается себя уберечь от заболевания коронавирусом
  • AP

«То, что здесь необходимо делать тесты каждый день, не пугает. Мы стараемся всё время ходить в масках с того времени, как начался коронавирус, поскольку это всё-таки наша же безопасность. Это не зависит от того, что на Олимпийских играх, что здесь каждые 24 часа тесты и что на Олимпиаде их будет больше. Мы стараемся всё время быть в масках и не ходить в очень людные места, но иногда бывает. В этом случае стараюсь максимально себя обезопасить», — заявила Валиева.

Валиева одержала победу в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине с мировым рекордом (90,75 балла). Третье и четвёртое места заняли две другие представительницы России — Александра Трусова и Анна Щербакова соответственно.

Ранее Валиева заявила, что во время чемпионата Европы не думает про Олимпиаду.

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