Валиева заявила, что во время чемпионата Европы не думает про Олимпиаду

Чемпионка России по фигурному катанию Камила Валиева считает, что пока рано думать о зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Слышала, что с трибун мне что-то крикнули. Перед прокатом тоже слышала: «Камила, мы в тебя верим». Но когда ты катаешь, ты находишься в потоке. Иногда подобное может выбивать из колеи. Но в этот раз я не успела ничего понять. Олимпиада? Думать об этом будем завтра. Пока я нахожусь на чемпионате Европы. Думать об Олимпиаде на данный момент не имеет смысла», — сказала Валиева.

Валиева одержала победу в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине с мировым рекордом (90,75 балла). Третье и четвёртое места заняли две другие представительницы России, Александра Трусова и Анна Щербакова соответственно.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее Валиева заявила, что с каждым турниром чувствует себя взрослее.