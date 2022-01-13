Валиева заявила, что с каждым турниром чувствует себя взрослее

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о своём прогрессе после победы в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

«С каждым турниром я стараюсь прибавлять — и в катании, и в эмоциях. Понятно, что я взрослею: как физически, так и морально тоже чувствую себя взрослее. На тренировках мы много отрабатываем программы — с каждым стартом ты начинаешь получать всё большее удовольствие от своего катания, от того, что стараешься порадовать тренеров и зрителей. Ну и себя», — сказала Валиева.

Валиева одержала победу в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине с мировым рекордом (90,75 балла). Третье и четвёртое места заняли две другие представительницы России — Александра Трусова и Анна Щербакова соответственно.

Ранее Гончаренко оценила прокаты Валиевой, Трусовой и Щербаковой на ЧЕ.